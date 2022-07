Milan: questa la cifra da spendere sul mercato dopo De Ketelaere (Di sabato 30 luglio 2022) Manca solo l'ufficialità e Charles De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo il Corriere dello Sport, con i... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Manca solo l'ufficialità e Charles Desarà un nuovo giocatore del. Secondo il Corriere dello Sport, con i...

EnricoTurcato : Charles #DeKetelaere va al #Milan dopo un inseguimento infinito. Va al tempo stesso sottolineato come il Milan si… - Milan1899Djoko : @mnardi34 @DAZN_IT Il vostro?? Questa tua crociata in favore di dazn non la capisco. A me non frega nulla, mi basta… - sportli26181512 : Milan: questa la cifra da spendere sul mercato dopo De Ketelaere: Manca solo l'ufficialità e Charles De Ketelaere s… - artyny59 : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… - AJMorales8792 : RT @929SEBA: Questa era la rosa del Milan 5 anni fa Unico superstite Calabria Rileggetevela, poi andato a baciare il culo a tutti quelli ch… -