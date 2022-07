Milan | la valutazione dell’obiettivo Chukwuemeka

AlbertoIonna : @milan_risorto Giocatore importante tanto quanto la sua sotto valutazione, ma è troppo difficile guardare le partite. - culepors1empre : RT @ZoneJuventus: Sono tre i club interessati a #Veretout: #Milan, #Marsiglia e infine c'è la #Juventus che dopo l'infortunio di #Pogba si… - GPignatti : @ilciccio67 @tist_xxxx Quindi voi siete sicuri sicuri che Allegri, alla guida del #Milan, quest’anno, avrebbe vinto… - DomenicoTavani : Com’era la storia il milan da una valutazione e non va oltre ? La verità è che reputi un talento tale uno sforzo lo… - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: Sono tre i club interessati a #Veretout: #Milan, #Marsiglia e infine c'è la #Juventus che dopo l'infortunio di #Pogba si… -

2 Renato Sanches resta il grande obiettivo delper rinforzare il centrocampo di Pioli. Maldini e Massara lo hanno individuato da gennaio come ... Ma non solo: lada 15 milioni, figlia ....... Secondo la stessa fonte, il Psg punterebbe l'algerino in vista della cessione di almeno uno tra Kurzawa e Bernat, entrambi fuori dai piani del nuovo tecnico Galtier, mentre per il...Il Milan è alla costante ricerca di un centrocampista in questa sessione di mercato. Tutti gli indizi portano sempre a Renato Sanches, e stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del ...Una lettera firmata dall’ex consigliere comunale radicale, Marco Cappato, e da alcuni degli esponenti del comitato per i referendum sul futuro del Meazza, è stata indirizzata ...