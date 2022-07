Milan, Di Marzio: “De Ketelaere domani in Italia, visite lunedì” (Di sabato 30 luglio 2022) Charles De Ketelaere sarà domani in Italia e lunedì svolgerà le visite mediche, prima di firmare il contratto fino al 2027 con il Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Charles Desaràinsvolgerà lemediche, prima di firmare il contratto fino al 2027 con il

PianetaMilan : @acmilan, @DiMarzio: “#DeKetelaere domani in Italia, visite lunedì” #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan - GIUSPEDU : RT @pasqlaragione: Gabbia andrà alla Sampdoria in prestito nel momento in cui il Milan acquisterà un nuovo difensore. [di marzio] #sempremi… - TeoBellan : De Ketelaere è atteso a Milano per domani, lunedì svolgerà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nu… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @DiMarzio: “#Gabbia andrà via in prestito” #Sampdoria #ACMilan #Milan #SempreMilan - Giacomobacci2 : RT @pasqlaragione: Gabbia andrà alla Sampdoria in prestito nel momento in cui il Milan acquisterà un nuovo difensore. [di marzio] #sempremi… -