Migranti, hotspot di Lampedusa al collasso. Più di 650 arrivi nelle ultime ore (Di sabato 30 luglio 2022) Sono oltre 650 i Migranti arrivati nelle ultime 24ore a Lampedusa. E l'hot spot dell'isola è al limite. Con più di 1.700 presenze quando la capienza massima è di 350 unità. Il lavoro della Guardia costiera per il trasferimento di molti ospiti della struttura di contrada Imbriacola non ha risolto. Sono stati 350 quelli imbarcati sulla nave Diciotti e che sono diretti a Porto Empedocle. Altri saranno mandati a Mazara del Vallo. Ma il ripetersi dei barconi non accenna a rallentare.

