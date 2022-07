Migranti: 10 sbarchi a Lampedusa in poche ore (Di sabato 30 luglio 2022) - Più di 500 persone sono state accolte nell'hot spot dell'isola, tornato al di sopra dei limiti della capienza Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Più di 500 persone sono state accolte nell'hot spot dell'isola, tornato al di sopra dei limiti della capienza

rulajebreal : La Russia ha iniziato una guerra mondiale ibrida. Putin sta usando la corruzione/propaganda/ sbarchi dei migranti/r… - Linkiesta : Il sospetto che ci siano i mercenari russi del gruppo #Wagner dietro l’aumento di sbarchi dalla #Libia - RaiNews : Popoli in fuga e strutture ricettive, in Italia, che scoppiano. L'analisi del fenomeno che sembra un'invasione, anc… - mediterraneotv : #LAMPEDUSA: 10 #SBARCHI IN UNA NOTTE. ARRIVATI 580 #MIGRANTI - - AnnibaleInCapua : Caro @LegaSalvini ho sentito una tua dichiarazione secondo cui gli sbarchi di migranti siano al massimo degli ultim… -