Michelle Hunziker | gli aveva cambiato la vita | il dramma di Tomaso Trussardi

(Di sabato 30 luglio 2022)durante la relazione congli haladopo undurissimo. La showgirl è uno dei volti televisivi più apprezzati in assoluto dagli italiani. Energica e solare ha conquistato la fama e il consenso della critica.-Altranotizia (fonte: Google)si sta godendo l’estate accanto a Giovanni Angiolini il suo nuovo compagno. La coppia sta trascorrendo giorni sereni e anche appassionati in Sardegna. Prima di lui però halain un momento durissimo adal si è ...

otta_0 : @_Yota_Moteuchi_ @passannante9 @senhor_destruid @RalphRossonero @ProfMBassetti Il testimonial diffonde informazioni… - infoitcultura : Michelle Hunziker con l’anello di Tomaso Trussardi poi sparisce/ Il gesto sospetto… - redazionerumors : #ErosRamazzotti dopo aver coinvolto la sua moglie #MichelleHunziker nell'ultimo videoclip, ha speso parole piene d… - emanuelewolves : RT @BK63805720: Vi presentiamo le nuove velloie e gabibbo per Striscia la notizia 2023, anche questa edizione verrà condotta dalla storica… - infoitcultura : Michelle Hunziker, spunta l'anello al dito: cosa ricorda quel prezioso gioiello -

La popstar italiana che oggi ha 58 anni ha raccontato molto di sé in una lunga intervista con Walter Veltroni pubblicata da 7 del Corriere della Sera, parlando di, di Roma, dei ...Il cantante e la conduttrice sono stati legati nella seconda met degli anni 90, poi le loro vite hanno preso strade diverse. Eros Ramazzotti torna a parlare dell ex mogliein una lunga intervista concessa a ...Michelle Hunziker ha condiviso un messaggio molto importante di Eros Ramazzotti. Parole che, in qualche modo, si legano a lei.La star internazionale Eros Ramazzotti si è raccontato in una lunga intervista con Walter Veltroni. È una star di livello internazionale e ha venduto complessivamente oltre 70 milioni di dischi. "Mi s ...