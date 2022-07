Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti di nuovo insieme al mare sui social è caccia ai dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti di nuovo insieme al mare e sui social c’è chi chiede di vedere insieme tutta la famiglia “Ramaker” in un programma tv.Sorridente e felice insieme alla figlia Aurora, la Hunziker nazionale si rilassa nelle acque blu del mare, nella sua prima estate senza il marito Tomaso Trussardi. Uno scatto che Leggi su people24.myblog (Di sabato 30 luglio 2022)diale suic’è chi chiede di vederetutta la famiglia “Ramaker” in un programma tv.Sorridente e felicealla figlia, lanazionale si rilassa nelle acque blu del, nella sua prima estate senza il marito Tomaso Trussardi. Uno scatto che

ParliamoDiNews : Eros Ramazzotti parla di Michelle Hunziker: “L’amore finisce, ma non l’affetto” - Gossip Italia News… - infoitcultura : Michelle Hunziker, quello che succede è rivoltante: “Mi ha cagato addosso” - infoitcultura : Michelle Hunziker, l’incubo delle molestie subite: “Sono stata costretta a…” - EsenSemo : @borderborder_ @AleMora_Voice ...io la ricordo solo per un video in costume dove riusciva a tenere in equilibrio un… - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: Eros ha sempre parole dolci per Michelle Hunziker ??? -