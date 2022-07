Michael Kors celebra la magia dell'Italia con un esclusivo cocktail party (Di sabato 30 luglio 2022) A Capri, a bordo piscina dell’Hotel Quisisana, nel cuore dell'isola, è andata in scena una serata speciale. Padroni di casa, Michael Kors e Vanity Fair Italia, che hanno brindato al tramonto con star Italiane e internazionali Leggi su vanityfair (Di sabato 30 luglio 2022) A Capri, a bordo piscina’Hotel Quisisana, nel cuore'isola, è andata in scena una serata speciale. Padroni di casa,e Vanity Fair, che hanno brindato al tramonto con starne e internazionali

develop_events : RT @VanityFairIt: A Capri, a bordo piscina dell’Hotel Quisisana, nel cuore dell'isola, è andata in scena una serata speciale. Padroni di ca… - VanityFairIt : A Capri, a bordo piscina dell’Hotel Quisisana, nel cuore dell'isola, è andata in scena una serata speciale. Padroni… - ParliamoDiNews : Michael Kors celebra la magia dell'Italia con un esclusivo cocktail party | Vanity Fair Italia… - zazoomblog : Michael Kors celebra la magia dellItalia con un esclusivo cocktail party - #Michael #celebra #magia #dellItalia - libertfly : Fashion Pills: cos’è successo questa settimana nel mondo della moda in 5 news -