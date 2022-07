Meteo, qualche temporale ma da agosto ecco Lucifero (Di sabato 30 luglio 2022) Meteo, ancora qualche giorno e dal mese di agosto tornerà l’anticiclone africano. Prima ci sarà spazio per nuovi temporali, anche con grandine. Nel corso del fine settimana del 30 e 31 luglio una nuova linea instabile raggiungerà le regioni settentrionali. Ad alimentarla sarà aria più fresca in quota che, mescolandosi con quella più calda preesistente, darà vita a numerosi focolai temporaleschi. Le previsioni Meteo indicano che pioggia e temporali dal Nord Ovest si incammineranno verso il Nord Est. I fenomeni potranno risultare violenti, localmente accompagnati da grandine di grosse dimensioni e sui settori alpini. C’è da attendersi di tutto. Anche frane, smottamenti e improvvisi ingrossamenti di torrenti. Foto AnsaMeteo, cosa ci aspetta Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ... Leggi su velvetmag (Di sabato 30 luglio 2022), ancoragiorno e dal mese ditornerà l’anticiclone africano. Prima ci sarà spazio per nuovi temporali, anche con grandine. Nel corso del fine settimana del 30 e 31 luglio una nuova linea instabile raggiungerà le regioni settentrionali. Ad alimentarla sarà aria più fresca in quota che, mescolandosi con quella più calda preesistente, darà vita a numerosi focolaischi. Le previsioniindicano che pioggia e temporali dal Nord Ovest si incammineranno verso il Nord Est. I fenomeni potranno risultare violenti, localmente accompagnati da grandine di grosse dimensioni e sui settori alpini. C’è da attendersi di tutto. Anche frane, smottamenti e improvvisi ingrossamenti di torrenti. Foto Ansa, cosa ci aspetta Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ...

