Meteo, "accadrà di tutto": nelle prossime ore fenomeni impensabili (Di sabato 30 luglio 2022) Il caldo-killer dà una piccola tregua all'Italia, almeno in zone circoscritte. Ma il Meteo dà conto di un clima clamorosamente instabile, almeno per quel che riguarda la prossime ore. Il bollettino è quello degli esperti di 3bMeteo.com, che fanno sapere come "la perturbazione che venerdì ha raggiunto le regioni settentrionali, approfittando di un temporaneo cedimento dell'anticiclone, si sta portando oggi verso il Centro-Sud". Dunque ampie schiarite al Nord, dove l'alta pressione torna a recuperare terreno. A causa del fronte in transito, nel Meridione si registrerà una certa instabilità, oltre al calo delle temperature. In soldoni, nelle prossime ore da un punto di vista Meteorologico potrà accadere tutto e il contrario di tutto. Gli esperti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Il caldo-killer dà una piccola tregua all'Italia, almeno in zone circoscritte. Ma ildà conto di un clima clamorosamente instabile, almeno per quel che riguarda laore. Il bollettino è quello degli esperti di 3b.com, che fanno sapere come "la perturbazione che venerdì ha raggiunto le regioni settentrionali, approfittando di un temporaneo cedimento dell'anticiclone, si sta portando oggi verso il Centro-Sud". Dunque ampie schiarite al Nord, dove l'alta pressione torna a recuperare terreno. A causa del fronte in transito, nel Meridione si registrerà una certa instabilità, oltre al calo delle temperature. In soldoni,ore da un punto di vistarologico potrà accaderee il contrario di. Gli esperti di ...

cnitalia1 : New video by Tele Italia: Meteo, Giuliacci: Incredibili le prossime due settimane, ecco cosa accadrà in Italia - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Meteo, Giuliacci: 'La conferma negli indici climatici'. Ecco cosa accadrà ad agosto - infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci: 'La conferma negli indici climatici'. Un disastro: cosa accadrà ad agosto - infoitinterno : Meteo: temperature, il caldo record ha i giorni contati, ora vi spieghiamo cosa accadrà nei prossimi giorni - infoitinterno : Meteo: Temperature, il Caldo asfissiante ha le ore contate, vi spieghiamo cosa accadrà nei prossimi giorni -