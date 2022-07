Mercato Salernitana | ritorno di fiamma per Lammers e pista aperta per Piatek | i dettagli

clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, il retroscena di #mercato su #Djuricic e la #Salernitana #samp #sampdoria - TuttoSalerno : Il solito Monza chiede Rovella, Salernitana chiama ad accelerare - swimmerpg : @furgeTX @rigale91 @_ElPrincipe22 Ma non avete un euro per fare mercato. Un mese a tirare sul prezzo per prendere u… - salernonotizie : Salernitana, indiscrezioni di mercato indicano Gastòn Ramirez verso i granata - TMWSampdoria : Da Salerno: contatti Salernitana - Djuricic interrotti la scorsa settimana -

... in un'estate così difficile, equivale a un grande acquisto, a un autentico colpo di. ... Domenica 14 agosto- Roma, il 15 Verona - Napoli e Juventus - Sassuolo Il torneo si fermerà ...... per non dire allo Scudetto Ildelle altre: le ultime novità Il resto della Serie A si ... In questo senso vanno registrare le mosse delladello scatenato Iervolino, deciso a ...Salernitana, nella notte è stato raggiunto l’accordo per il nuovo rinforzo d’esperienza a centrocampo per Davide Nicola. Grigoris Kastanos ritorna alla Salernitana. Il centrocampista, di proprietà ...Partiamo da una premessa: è il primo vero mercato che una società comunque neofita si trova a condurre e qualche incidente di percorso va messo in preventivo. Negli anni scorsi ...