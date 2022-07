Mercato Roma, il PSG ha aperto al prestito con diritto per Wijnaldum (Di sabato 30 luglio 2022) Ecco le ultime sulla trattativa tra Roma e PSG per Wijnaldum: ecco i dettagli Ci siamo quasi per la chiusura della trattativa tra Roma e Psg per Wijnaldum. Come riportato da Il Messaggero, il club francese ha aperto alla formula del prestito (con diritto di riscatto al 50% delle presenze) e il calciatore ha dato già dato il suo assenso all’operazione. Manca da limare il nodo ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Ecco le ultime sulla trattativa trae PSG per: ecco i dettagli Ci siamo quasi per la chiusura della trattativa trae Psg per. Come riportato da Il Messaggero, il club francese haalla formula del(condi riscatto al 50% delle presenze) e il calciatore ha dato già dato il suo assenso all’operazione. Manca da limare il nodo ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

