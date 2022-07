MERCATO MILAN E TOP NEWS – Trattativa per Diallo, attesa De Ketelaere (Di sabato 30 luglio 2022) Le ultime di MERCATO e le Top NEWS di oggi sul MILAN.Trattativa con il Psg per Abdou Diallo, c'è attesa per l'arrivo di Charles De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Le ultime die le Topdi oggi sulcon il Psg per Abdou, c'èper l'arrivo di Charles De

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL BRUGGE PER #DEKETELAERE: AFFARE DA 36 MILIONI DI EURO BONUS COMPR… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, AI DETTAGLI L'OPERAZIONE DE KETELAERE Il belga non ha partecipato all'allenamento… - Gazzetta_it : #Milan ora centrale e mediano: #Tanganga #RenatoSanches e... - MarcoTisi4 : @FI69interista @NumerINTERi 'Lo ha vinto per caso' e poi ti rendi conto che il Milan è l'unica tra le big con un pr… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP #NEWS – Trattativa per #Diallo, attesa #DeKetelaere #30luglio #ACMilan #Milan… -