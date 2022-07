Mercato Lazio, è corsa a due per il nuovo portiere: ecco i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) La Lazio è alla ricerca del secondo portiere dopo Luis Maximiano: ecco i dettagli e i nomi accostati al club biancoceleste La Lazio è sempre alla caccia del nuovo portiere, il secondo dopo Luis Maximiano, e ormai sono due i nomi sul taccuino. Come riportato dal Corriere dello Sport, la prima scelta resterebbe Provedel, ma in caso di mancato accordo si virerebbe su Sportiello. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Laè alla ricerca del secondodopo Luis Maximiano:e i nomi accostati al club biancoceleste Laè sempre alla caccia del, il secondo dopo Luis Maximiano, e ormai sono due i nomi sul taccuino. Come riportato dal Corriere dello Sport, la prima scelta resterebbe Provedel, ma in caso di mancato accordo si virerebbe su Sportiello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

