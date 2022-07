Mercato Atalanta | non solo Pinamonti | nuovo rinforzo dalla Juventus

orahounbelnick : Mie idee per il regista: Paredes Veretout (se veramente chiedono 10 mln è un buon affare) Pjanic (riscambio con… - sportli26181512 : Bologna: richiesto un attaccante all'Atalanta: Perso Lucca praticamente passato dal Pisa all'Ajax, il Bologna cerca… - Ilda_23 : @niconn88h @pisto_gol E invece Lazio, Roma, Napoli e Atalanta le trovi decisamente indietro?? E che voto dare al me… - manoquadra : @armagio @capuanogio ???? Mi sono detto forse non l'ho capito. Io resto basito dal mercato dell'Atalanta con la neces… - InterismoPlus : RT @Alex_Cavasinni: Mercato: uscite #Inter ?? Lazaro ?? Torino 99,99% Pinamonti ?? Atalanta 90% Sanchez ?? Marsiglia 50% Agoume? Salcedo? -

In mezzo al campo c'è il portoghese Renato Sanches in cima alla lista degli uomini... L'altra punta nerazzurra in uscita è Pinamonti, che vuole l': imminente l'incontro fra i club.... dopo aver rifiutato la Salernitana, è tornato vicino all'). Napoli, tutto su Raspadori e ... Se Wijnaldum andrà in porto Tiago Pinto potrà poi tuffarsi sugli ultimi obiettivi di, ovvero ...Il belga nel weekend a Milano per visite mediche e firma. Per la difesa servono soluzioni fantasiose per arrivare a Sarr, Chukwuemeka, Tanganga, N’Dicka o Diallo ...Bologna, i rossoblù continuano la ricerca di un attaccante. Perso Lorenzo Lucca, il nuovo obiettivo viene dall'Atalanta. Il Bologna si lecca le ferite dopo aver rinunciato a Lorenzo Lucca. Un'operazio ...