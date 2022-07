Meloni sul brutale omicidio di Civitanova: mi auguro che l’assassino la paghi cara (video) (Di sabato 30 luglio 2022) «Non ci sono giustificazioni per tale brutalità. Mi auguro che l’assassino la paghi cara per questo orrendo omicidio». Giorgia Meloni ha condannato immediatamente il brutale assassinio di Alika Ogorchukwu, un ambulante nigeriano di 39 anni, massacrato nel centro di Civitanova Marche da un operaio italiano di 32 anni, Claudio Giuseppe Ferlazzo, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e rapina, poiché oltre ad accanirsi fino alla morte su Ogorchukwu gli ha anche preso il cellulare. Oltre alla leader di FdI anche il governatore della Regione, Francesco Acquaroli, si è detto «sconvolto», esprimendo «profondo cordoglio» e augurandosi giustizia. Eppure certi ambienti della sinistra sembrano non essersene accorti e subito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) «Non ci sono giustificazioni per tale brutalità. Michelaper questo orrendo». Giorgiaha condannato immediatamente ilassassinio di Alika Ogorchukwu, un ambulante nigeriano di 39 anni, massacrato nel centro diMarche da un operaio italiano di 32 anni, Claudio Giuseppe Ferlazzo, che è stato arrestato con l’accusa divolontario e rapina, poiché oltre ad accanirsi fino alla morte su Ogorchukwu gli ha anche preso il cellulare. Oltre alla leader di FdI anche il governatore della Regione, Francesco Acquaroli, si è detto «sconvolto», esprimendo «profondo cordoglio» e augurandosi giustizia. Eppure certi ambienti della sinistra sembrano non essersene accorti e subito ...

