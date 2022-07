Meloni pensa a Moratti come ministra (Di sabato 30 luglio 2022) Quando Letizia Moratti venne richiamata in Regione, la Lombardia era in piena emergenza pandemica. La sanità, da sempre fiore all'occhiello dei lumbard, era praticamente al collasso strutturale. Con gli arrivi di Moratti e Guido Bertolaso la rotta venne invertita e le cose cominciarono a cambiare, in meglio. «Chi comanda veramente in Regione è Lady di ferro» dicono voci maliziose del Pirellone. Ora quello sforzo profuso per i lombardi, chiede di essere ricompensato. Attilio Fontana Presidente in carica è stato riconfermato come candidato da Matteo Salvini in persona. Lady Moratti ha annunciato contestualmente la sua candidatura. A prescindere. Una bella grana per il centrodestra. A risolvere la questione potrebbe ora provarci la leader di FdI, che a gennaio scorso, la propose niente meno ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Quando Letiziavenne richiamata in Regione, la Lombardia era in piena emergenza pandemica. La sanità, da sempre fiore all'occhiello dei lumbard, era praticamente al collasso strutturale. Con gli arrivi die Guido Bertolaso la rotta venne invertita e le cose cominciarono a cambiare, in meglio. «Chi comanda veramente in Regione è Lady di ferro» dicono voci maliziose del Pirellone. Ora quello sforzo profuso per i lombardi, chiede di essere ricomto. Attilio Fontana Presidente in carica è stato riconfermatocandidato da Matteo Salvini in persona. Ladyha annunciato contestualmente la sua candidatura. A prescindere. Una bella grana per il centrodestra. A risolvere la questione potrebbe ora provarci la leader di FdI, che a gennaio scorso, la propose niente meno ...

