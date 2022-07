Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Rimpiangerete tali messaggi”

RadioMariaITA : H. 08:50 #Telefonata di #Marija con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje del 2… - banaedr : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace - 18_zuliani : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace - AlbertoScire : Messaggio del 25 luglio 2022 - daniele19921 : RT @KattInForma: Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Vi allontanano dalla verità” -

della Regina della Pace: le sue paroledella Regina della Pace: l'interpretazione Il 25 luglio, poco prima delle ore 20, aarrivava il...Madonna25 luglio/ "Perdona chi ti fa male, cammina verso Dio" Per l'arcivescovo di Sydney Anthony Fischer, membro della Congregazione per la Dottrina della Fede, padre Hamal ...La Vergine ha rilasciato un messaggio importantissimo per tutta l'umanità, vediamo che cosa avrebbe detto la Regina di Pace e perchè il suo messaggio è importante.. Il virus ha colpito indistamente tu ...È arrivata alla sesta edizione l'iniziativa che coinvolge centinaia di persone a pregare insieme il Rosario per le intenzioni della Madonna, come regalo per il suo compleanno.