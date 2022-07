Maxi schermo si stacca durante il concerto di una boyband e crolla sui ballerini: le immagini sono scioccanti (Di sabato 30 luglio 2022) Le immagini dei video fatti dagli spettatori (che non mostriamo) sono terrificanti. Siamo a Hong Kong e precisamente all’Hong Kong Coliseum dove una boy band molto famosa nel Paese si sta esibendo assieme a un corpo di ballo. A un certo punto, durante la performance, un grande Maxi schermo si stacca dai supporti e ha colpisce in pieno alcuni ballerini. Urla di paura dal palco e dal pubblico. La notizia la riporta il South China Morning Post. All’arrivo dei soccorsi due ballerini sono stati portati con urgenza al Queen Elizabeth Hospital. Mo Lee Kai-yin, 27 anni, ha subito gravi ferite al volto, al petto e alla spina dorsale e il rischio che rimanga paralizzato è concreto. L’altro artista, Chang Tsz-fung, è stato dimesso. Le autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Ledei video fatti dagli spettatori (che non mostriamo)terrificanti. Siamo a Hong Kong e precisamente all’Hong Kong Coliseum dove una boy band molto famosa nel Paese si sta esibendo assieme a un corpo di ballo. A un certo punto,la performance, un grandesidai supporti e ha colpisce in pieno alcuni. Urla di paura dal palco e dal pubblico. La notizia la riporta il South China Morning Post. All’arrivo dei soccorsi duestati portati con urgenza al Queen Elizabeth Hospital. Mo Lee Kai-yin, 27 anni, ha subito gravi ferite al volto, al petto e alla spina dorsale e il rischio che rimanga paralizzato è concreto. L’altro artista, Chang Tsz-fung, è stato dimesso. Le autorità ...

