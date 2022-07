Maxi evasione in Provincia di Latina: frode fiscale per 2.7 milioni di euro (Di sabato 30 luglio 2022) Importante operazione conclusa dalle Fiamme Gialle di Latina. I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un’evasione fiscale da capogiro scoprendo, e quindi tassando, ad una holding i proventi di una frode pari a circa 2.7 milioni di euro. Le indagini L’operazione conclusa nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza di Latina costituisce infatti l’epilogo di una complessa indagine iniziata nel 2020. Gli accertamenti sul caso andavano avanti da tempo. In particolare le Fiamme Gialle Pontine avevano individuato una compravendita di un ampio terreno a Gaeta (dove si trovava la Scuola americana, ndr), intercorsa tra due società con sede nel beneventano. A seguito dell’atto la società venditrice ha realizzato una plusvalenza di circa 7 milioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Importante operazione conclusa dalle Fiamme Gialle di. I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un’da capogiro scoprendo, e quindi tassando, ad una holding i proventi di unapari a circa 2.7di. Le indagini L’operazione conclusa nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza dicostituisce infatti l’epilogo di una complessa indagine iniziata nel 2020. Gli accertamenti sul caso andavano avanti da tempo. In particolare le Fiamme Gialle Pontine avevano individuato una compravendita di un ampio terreno a Gaeta (dove si trovava la Scuola americana, ndr), intercorsa tra due società con sede nel beneventano. A seguito dell’atto la società venditrice ha realizzato una plusvalenza di circa 7di ...

