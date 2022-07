Marina Rei illumina la notte di Santa Severa con la special guest Carmen Consoli

(Di sabato 30 luglio 2022) Dopo la partecipazione al poker con il qualeha chiuso il concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma, a distanza di 24 ore,Rei si è esibita nel suggestivo scenario del Castello Dialle porte della capitale. Ancora una volta alla batteria, accompagnata da Giorgio Condemi alla chitarra e Pierpaolo Ranieri al basso, si presenta con uno degli ultimi brani, Comunque Tu, per poi proporre Noi e Song Je storici brani riproposti in una nuova chiave molto più suonata e dai toni rock. Arriva il primo gioiello della serata : Il Mare Verticale scritta con Paolo Benvegnu brano colonna portante degli anni duemila, che la Rei esegue impeccabilmente con una performance velata di dolcezza e nostalgia, seguita da Donna Che Parla In Fretta, dopo la quale ...

Marina Rei torna dal vivo in questa estate 2022 con un nuovo tour tutto suo dopo aver accompagnato alla batteria Carmen Consoli per il suo Volevo Fare la Rockstar Tour. Il 6 maggio è stato pubblicato "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio