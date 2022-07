Maria Sharapova torna ad allenarsi dopo il parto: “Il mio corpo non è mai stato così debole” (Di sabato 30 luglio 2022) dopo aver lasciato il tennis il 26 febbraio 2020 ed essere diventata mamma un mese fa, Maria Sharapova è tornata ad allenarsi. La russa dopo il ritiro non ha mai smesso di tenere in forma il suo fisico per poi fermarsi al termine della gravidanza. L’ex tennista, che lo scorso primo luglio ha dato alla luce il figlio Theodore, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale svolge alcuni esercizi. “Oggi ricorrono quattro settimane dal parto e due settimane da quando ho ricominciato a muovere il mio corpo. – si legge nel post – Non credo che il mio corpo si sia mai sentito così debole come il giorno dopo il parto, quindi anche con questi movimenti sento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)aver lasciato il tennis il 26 febbraio 2020 ed essere diventata mamma un mese fa,ta ad. La russail ritiro non ha mai smesso di tenere in forma il suo fisico per poi fermarsi al termine della gravidanza. L’ex tennista, che lo scorso primo luglio ha dato alla luce il figlio Theodore, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale svolge alcuni esercizi. “Oggi ricorrono quattro settimane dale due settimane da quando ho ricominciato a muovere il mio. – si legge nel post – Non credo che il miosi sia mai sentitocome il giornoil, quindi anche con questi movimenti sento di ...

