Marco Travaglio | terribile incidente per lui | si è schiantato addosso a un ristorante Le sue condizioni

sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in zona Trastevere a Roma. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Leggo , ci sarebbe stato uno scontro fra due auto. Una di queste - la ..., direttore de Il Fatto Quotidiano, è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma mentre era a bordo della sua Smart in zona Trastevere. A riferire la notizia è Leggo, che spiega ...Il direttore de Il Fatto Quotidiano si è scontrato in via della Luce con una Bmw: forse per evitare l’impatto è finito sul marciapiede, con grande spavento dei clienti ...Illeso il giornalista che era a bordo della sua Smart quando si è scontrato con un'altra vettura in via della Luce ...