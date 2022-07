Mara Venier: "Faremo di tutto per salvarla", il retroscena privatissimo della figlia Elisabetta Ferracini (Di sabato 30 luglio 2022) La signora della domenica, Mara Venier ha sempre qualche aneddoto divertente da raccontare. In questo caso però la Zia d'Italia rivela un momento molto drammatico della sua vita connesso alla nascita di Elisabetta, la sua prima figlia. La confessione commuove tutti. La carriera di Mara Venier è costellata di successi. Forse non tutti ricorderanno che Mara nasce come attrice, o meglio le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo sono al cinema. L' amore per la televisione nasce successivamente, dopo aver interpretato dei ruoli in alcuni dei film iconici degli anni '80, come Sapore di mare. Ha cominciato a fare carriera sul piccolo schermo solo grazie alla sua vitalità e ironia, diventando in poco tempo una delle conduttrici più ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 30 luglio 2022) La signoradomenica,ha sempre qualche aneddoto divertente da raccontare. In questo caso però la Zia d'Italia rivela un momento molto drammaticosua vita connesso alla nascita di, la sua prima. La confessione commuove tutti. La carriera diè costellata di successi. Forse non tutti ricorderanno chenasce come attrice, o meglio le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo sono al cinema. L' amore per la televisione nasce successivamente, dopo aver interpretato dei ruoli in alcuni dei film iconici degli anni '80, come Sapore di mare. Ha cominciato a fare carriera sul piccolo schermo solo grazie alla sua vitalità e ironia, diventando in poco tempo una delle conduttrici più ...

nino_pitrone : Ossessione di #MaraVenier alle sei del mattino? Il marito #NicolaCarraro vuota il sacco... - muddytrap : Mara Venier be like: È uno - giangi26462 : RT @giorgiogilestro: È comunque irrilevante. Giorgio Parisi serve solo da testimonial così come prima di lui servirono Roberto Mancini, Mar… - simo_zedd : Ore 9 di sabato ho già fatto colazione, pulito i balconi, chiamato quelli della spazzatura che non mi hanno ritirat… - Soar_giudep : ho fatto un incubo, scopavo Mara Venier lei stava sopra e mi ha rotto la schiena -