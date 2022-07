Mara Carfagna? Ecco come insultava Carlo Calenda | cosa pensa davvero di lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) A un certo punto il tono disi fa solenne: «Sono grato a Mariastella edi essere venute. Sono la parte migliore, più attenta e illuminata di Forza Italia». Il leader di Azione è nella sede della Stampa estera in Italia per presentare i due nuovi acquisti in vista delle elezioni del 25 settembre: le ministre Gelmini e, fresche di addio a Silvio Berlusconi. Le due ex forziste entrano da subito anche nella segreteria di Azione: «Le decisioni saranno prese insieme». Alle due,non risparmia elogi: «I gesti di dignità e coraggio in Italia oggi si contano sulla punta delle dita, non è facile cambiare partito»., in particolare, è «una persona seria e coraggiosa, un ottimo ministro». Omaggio che l'ex ministro anticipa con un tweet di benvenuto prima ...