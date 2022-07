Manchester United | Ten Hag conferma | «Ronaldo a disposizione per domani»

(Di sabato 30 luglio 2022) Erik Ten Hagla presenza di Cristianonel match amichevole tra loe il Rayo Vallecano Tramite i canali ufficiali del, Erik Ten Hag hato la presenza di Cristianonel match dicon il Rayo Vallecano. CR7 è tornato oggi a lavorare a Carrington. LE PAROLE – «CR7 sarà in squadra per la gara di, possorlo. Vedremo quanto riuscirà a giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cristiano Ronaldo torna a lavorare con il: il portoghese si è allenato quest'oggi a Carrington Forse per spegnere le voci di mercato definitivamente, Cristiano Ronaldo è tornato oggi al lavoro a Carrington, centro operativo ...... proprio la squadra che Mourinho aveva riportato a vincere il campionato (facendo anche il bis); lo Special One invece era finalmente riuscito ad allenare il, con la speranza di ...CALCIO - Cristiano Ronaldo e il Manchester United più vicini Erik ten Hag conferma che il portoghese sarà a disposizione nell'amichevole col Rayo Vallecano.Il Liverpool trionfa contro il Manchester City per 3-1 in FA Community Shield: decidono Alexander-Arnold, Salah e il nuovo acquisto Nunez ...