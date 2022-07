M5s, Grillo su doppio mandato “Onore a chi ha servito con altruismo” (Di sabato 30 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio. Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perchè solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava. Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino”. Lo scrive il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, sul suo blog, ringraziando i “veterani” del partito che saranno costretti a non ricandidarsi alle prossime elezioni politiche per via del regolamento interno del “doppio mandato”. “Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio. Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perchè solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava.a chi hacon coraggio e, auguri a chi prosegue il suo cammino”. Lo scrive il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe, sul suo blog, ringraziando i “veterani” del partito che saranno costretti a non ricandidarsi alle prossime elezioni politiche per via del regolamento interno del “”. “Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover ...

