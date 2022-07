(Di sabato 30 luglio 2022)ha voluto ringraziare i fan per l’affetto e l’enorme sostegno. La ex protagonista del Grande Fratello Vip ha ricevuto dei regali dagli estimatori che ha voluto ritirare nonostante non stesse al pieno della sua forma fisica,come ha scritto su Instagram.non stadei fan:... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

FerranteRita1 : @mariacarina102 @CamyErrico @lulu_selassie Ciao Rossella ???? - FerranteRita1 : @CamyErrico @lulu_selassie ??????Ciao camy - AriLastapple : RT @blogtivvu: Lulù Selassiè non sta bene e viene sommersa dall’amore dei fan: “Sono così grata, vi amo tanto!” - stesasulprato : RT @blogtivvu: Lulù Selassiè non sta bene e viene sommersa dall’amore dei fan: “Sono così grata, vi amo tanto!” - LorenapFairy : Amore genera Amore, ed è ciò che unisce Lulú a noi fatine. ????????? #fairylu -

Roccarainola.net

ha voluto ringraziare i fan per l'affetto e l'enorme sostegno. La ex protagonista del Grande Fratello Vip ha ricevuto dei regali dagli estimatori che ha voluto ritirare nonostante non ...... o un modo per stuzzicare l'ex gieffino, per riconquistarsi le sue attenzioniaccusata di copiare la sorella Jessica/ La mamma sbotta: "Chiusi di mente!" Jessica Selassié: cosa succede ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]