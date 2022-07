Lucca all’Ajax, il Chelsea vuole Casadei: anche nel calcio l’Italia non è un Paese per giovani (Di sabato 30 luglio 2022) l’Italia non è un Paese per giovani. anche nel calcio. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale dopo aver letto del trasferimento all’Ajax di Lorenzo Lucca e dell’interesse del Chelsea per il 19enne interista Casadei. Spunta il sospetto che ci sia. un evidente corto circuito nel calcio italiano a cui porre rimedio. Ed è il seguente: il nostro non è un Paese per giovani. Succede nel lavoro, si ripete puntualmente anche nei campionati dove pure risulterebbe vantaggioso accendere i riflettori su questa categoria di calciatori. Franco Ordine mette a fuoco tre possibili spiegazioni per questo fenomeno che in passato ha riguardato anche Pellegri, Moise Kean, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022)non è unpernel. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale dopo aver letto del trasferimentodi Lorenzoe dell’interesse delper il 19enne interista. Spunta il sospetto che ci sia. un evidente corto circuito nelitaliano a cui porre rimedio. Ed è il seguente: il nostro non è unper. Succede nel lavoro, si ripete puntualmentenei campionati dove pure risulterebbe vantaggioso accendere i riflettori su questa categoria di calciatori. Franco Ordine mette a fuoco tre possibili spiegazioni per questo fenomeno che in passato ha riguardatoPellegri, Moise Kean, ...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO È FATTA PER LORENZO #LUCCA ALL'#AJAX: 1 MILIONE+10 DI BONUS AL #PISA. LUNEDì LE VISITE… - FBiasin : #Lucca all’#Ajax: per la prima volta un italiano proverà a mettersi in vetrina ad Amst… Giocherà a calcio ad Amsterdam. - DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per il passaggio di #Lucca all'@AFCAjax - napolista : Lucca all’Ajax, il Chelsea vuole Casadei: anche nel calcio l’Italia non è un Paese per giovani Franco Ordine sul G… - ansacalciosport : Lucca all'Ajax,sarà primo italiano club di Amsterdam. Dopo Scamacca al West Ham, un altro bomber italiano all'ester… -