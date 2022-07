Lotito: «Belotti alla Lazio? Una cavolata, come quella di Mertens» (Di sabato 30 luglio 2022) Il Messaggero riporta una dichiarazione di ieri di Lotito che è tornato sulle sue parole a proposito dell’acquisto di Dybala da parte della Roma: Lotito è già soddisfatto così del suo mercato, e precisa: «Io non ho mai attaccato i Friedkin, ho solo risposto a una domanda su Dybala. Belotti? come Mertens, una cavolata. Ribadisco, abbiamo preso Cancellieri e non abbiamo bisogno di un altro attaccante in rosa». Aggiunge Il Messaggero, immaginiamo sarcasticamente: Al massimo, se serve un altro vice-Immobile, Provedel ha iniziato la carriera come punta. Ma. serve una svolta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) Il Messaggero riporta una dichiarazione di ieri diche è tornato sulle sue parole a proposito dell’acquisto di Dybala da parte della Roma:è già soddisfatto così del suo mercato, e precisa: «Io non ho mai attaccato i Friedkin, ho solo risposto a una domanda su Dybala., una. Ribadisco, abbiamo preso Cancellieri e non abbiamo bisogno di un altro attaccante in rosa». Aggiunge Il Messaggero, immaginiamo sarcasticamente: Al massimo, se serve un altro vice-Immobile, Provedel ha iniziato la carrierapunta. Ma. serve una svolta. L'articolo ilNapolista.

