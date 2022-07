Lontano dalla Liguria delle spiagge affollate, c'è un turismo fatto di piccoli borghi e valli incantate, tra antiche tradizioni di cucina e natura incontaminata (Di sabato 30 luglio 2022) All’imbocco della Val Nervia, quasi al confine francese nel ponente ligure, Dolceacqua è uno scrigno di bellezza. «Il luogo è superbo, vi è un ponte che è un gioiello di leggerezza». Così scrisse nel 1883 Claude Monet, prima di dipingere i capolavori che ritraevano il borgo, durante un lungo soggiorno. il piccolo borgo di Apricale nell’entroterra di Bordighera, in Liguria. (Contrasto) Qui riecheggiano anche le storie dei Doria, i potenti signori di Genova, e del loro castello duecentesco. I maschi della casata ligure esercitarono l’odioso ius primae noctis (“diritto della prima notte”) fino al XIV secolo, quando fu abolito in seguito alla morte di una giovane sposa che si era rifiutata di sottostare alle voglie del marchese Doria. All’epoca le donne della Val Nervia, in un impeto femminista, scesero in piazza gridando: «Omi, au a michetta a damu a chi vuremu nui», ... Leggi su iodonna (Di sabato 30 luglio 2022) All’imbocco della Val Nervia, quasi al confine francese nel ponente ligure, Dolceacqua è uno scrigno di bellezza. «Il luogo è superbo, vi è un ponte che è un gioiello di leggerezza». Così scrisse nel 1883 Claude Monet, prima di dipingere i capolavori che ritraevano il borgo, durante un lungo soggiorno. il piccolo borgo di Apricale nell’entroterra di Bordighera, in. (Contrasto) Qui riecheggiano anche le storie dei Doria, i potenti signori di Genova, e del loro castello duecentesco. I maschi della casata ligure esercitarono l’odioso ius primae noctis (“diritto della prima notte”) fino al XIV secolo, quando fu abolito in seguito alla morte di una giovane sposa che si era rifiutata di sottostare alle voglie del marchese Doria. All’epoca le donne della Val Nervia, in un impeto femminista, scesero in piazza gridando: «Omi, au a michetta a damu a chi vuremu nui», ...

