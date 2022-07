L'omicidio nelle Marche lascia Mentana senza parole: il particolare che non passa inosservato (Di sabato 30 luglio 2022) Il giorno dopo l'omicidio di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano ucciso in pieno centro a Civitanova Marche, tiene banco l'indifferenza intorno a un uomo steso a terra, incapace di difendersi, colpito ripetutamente con una stampella e poi a mani nude da un altro uomo che gli monta sopra. Una scena di violenza che dura alcuni minuti, 4 secondo i video delle telecamere di sorveglianza. «Lo stai uccidendo», qualcuno grida. C'è anche chi chiama la polizia («Abbiamo ricevuto varie chiamate per una lite»). Nessuno che prova ad allontanare l'aggressore dalla vittima. C'è chi filma la scena con il cellulare: uno dei video, una volta in mano alla polizia, chiarisce il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. Tutto ciò ha scatenato l'ira di Enrico Mentana, giornalista e direttore ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Il giorno dopo l'di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano ucciso in pieno centro a Civitanova, tiene banco l'indifferenza intorno a un uomo steso a terra, incapace di difendersi, colpito ripetutamente con una stampella e poi a mani nude da un altro uomo che gli monta sopra. Una scena di violenza che dura alcuni minuti, 4 secondo i video delle telecamere di sorveglianza. «Lo stai uccidendo», qualcuno grida. C'è anche chi chiama la polizia («Abbiamo ricevuto varie chiamate per una lite»). Nessuno che prova ad allontanare l'aggressore dalla vittima. C'è chi filma la scena con il cellulare: uno dei video, una volta in mano alla polizia, chiarisce il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. Tutto ciò ha scatenato l'ira di Enrico, giornalista e direttore ...

