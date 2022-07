L’omicidio di Alika Ogorchukwu nel deserto di un’indegna campagna elettorale (Di sabato 30 luglio 2022) I brividi provocati dal massacro di Civitanova Marche sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 30 luglio 2022) I brividi provocati dal massacro di Civitanova Marche sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. Leggi

simofons : I titoli che oggi si affrettano a liquidare l’omicidio di Alika Ogorchukwu come scatenato da presunti “apprezzament… - CottarelliCPI : L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a gua… - mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - PaoloPinna50 : RT @CottarelliCPI: L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a guardare… - mflyrus : RT @Sarita_Libre: Ribadisco: che Alika Ogorchukwu abbia fatto apprezzamenti su una ragazza è la versione, non supportata da prove, dell'ass… -