L’ombra dello Studio 54 per Beyoncé, fra omaggi e estetica del dancefloor (Di sabato 30 luglio 2022) Premessa: ogni uscita discografica di Beyoncé non è un semplice disco. È una sorta di kolossal che coinvolge a più livelli autori (qui addirittura 120..), creativi, produttori e quant’altro. Così L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 luglio 2022) Premessa: ogni uscita discografica dinon è un semplice disco. È una sorta di kolossal che coinvolge a più livelli autori (qui addirittura 120..), creativi, produttori e quant’altro. Così L'articolo proviene da il manifesto.

D_AMore_D_OMbra : RT @francelenzi: L'utile netto di Eni nel primo semestre è stato di 7,398 mld€ contro 1,103 mld dello scorso anno. Ma non ci sono extra pr… - ravetta_pier : @illibraio 'L'Ombra dello Scorpione' la versione lunga da 800 e piu' pagine....poi passai a IT e La Zona Morta - Annalagavo : @RalphRo65263415 il mio primo libro di King fu L'ombra dello Scorpione... era il il 1990 - RalphRo65263415 : @lanenacolmuso L'ombra dello scorpione e It li ho letti più tardi. Avevo iniziato coi due citati e poi, credo, Osse… - lanenacolmuso : @RalphRo65263415 Anche per le La lunga marcia è stato uno dei primi. Anzi penso il 2° o 3°. Ho iniziato con L'Ombra… -