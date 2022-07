Lo ha ucciso perché gli ha chiesto l’elemosina | L’assurda giustificazione dell’assassino di Alika (Di sabato 30 luglio 2022) Sono immagini terribili quelle che mostrano Alika Ogorchukwu, 39 anni, a terra, con un uomo seduto sopra di lui che lo aggredisce al collo mentre la vittima cerca disperatamente di liberarsi da quella morsa letale. Sul web non si parla d’altro di ciò che è accaduto ieri a Civitanova Marche, precisamente alle due e mezza del pomeriggio in Corso Umberto I. Una barbarie filmata da un passante con il telefonino, un particolare che ha generato polemiche sui social da parte di chi avrebbe preferito un intervento diretto dei presenti. Il 39enne nigeriano è infatti deceduto in seguito alla tremenda violenza a lui inferta da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32 anni, operaio, residente a Civitanova ma originario di Salerno. Il 32enne, dopo essere fuggito con il telefonino del nigeriano, è stato fermato dalle forze dell’ordine in una strada a poca distanza ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 luglio 2022) Sono immagini terribili quelle che mostranoOgorchukwu, 39 anni, a terra, con un uomo seduto sopra di lui che lo aggredisce al collo mentre la vittima cerca disperatamente di liberarsi da quella morsa letale. Sul web non si parla d’altro di ciò che è accaduto ieri a Civitanova Marche, precisamente alle due e mezza del pomeriggio in Corso Umberto I. Una barbarie filmata da un passante con il telefonino, un particolare che ha generato polemiche sui social da parte di chi avrebbe preferito un intervento diretto dei presenti. Il 39enne nigeriano è infatti deceduto in seguito alla tremenda violenza a lui inferta da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32 anni, operaio, residente a Civitanova ma originario di Salerno. Il 32enne, dopo essere fuggito con il telefonino del nigeriano, è stato fermato dalle forze dell’ordine in una strada a poca distanza ...

