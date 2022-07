«Lo ha inseguito e poi pestato per 4 minuti», due turiste incastrano Ferlazzo. L’ipotesi sulla morte per soffocamento dell’ambulante (Di sabato 30 luglio 2022) Sarebbe durato non oltre quattro minuti il pestaggio che ha portato alla morte di Alika Ogorchukwuch. Un’aggressione brutale quella di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, accusato di omicidio volontario e rapina, confermata anche da due testimoni sentite dagli inquirenti. Si tratta dio due turiste che si trovavano in vacanza a Civitanova e che, secondo la polizia, sarebbero state determinanti a ricostruire la dinamica del delitto. Le testimoni hanno raccontato di aver visto Ferlazzo mettersi all’inseguimento dell’ambulante 39enne. Secondo lo stesso Ferlazzo, poco prima Ogorchukwuch avrebbe chiesto «con insistenza l’elemosina, trattenendo per un braccio» la sua fidanzata. Quando lo ha raggiunto, Ferlazzo ha iniziato a picchiare Ogorchukwuch con la ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Sarebbe durato non oltre quattroil pestaggio che ha portato alladi Alika Ogorchukwuch. Un’aggressione brutale quella di Filippo Claudio Giuseppe, accusato di omicidio volontario e rapina, confermata anche da due testimoni sentite dagli inquirenti. Si tratta dio dueche si trovavano in vacanza a Civitanova e che, secondo la polizia, sarebbero state determinanti a ricostruire la dinamica del delitto. Le testimoni hanno raccontato di aver vistomettersi all’inseguimento39enne. Secondo lo stesso, poco prima Ogorchukwuch avrebbe chiesto «con insistenza l’elemosina, trattenendo per un braccio» la sua fidanzata. Quando lo ha raggiunto,ha iniziato a picchiare Ogorchukwuch con la ...

_Nico_Piro_ : Abbiamo inseguito Bin Laden 10 anni in Afghanistan giustificando un conflitto assurdo, per poi trovarlo in Pakistan… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Fondamentali le testimonianze dei passanti e i filmati. Gli inquirenti: 'Nessun odio razziale, ma futili motivi' https://t.… - ilgiornale : Fondamentali le testimonianze dei passanti e i filmati. Gli inquirenti: 'Nessun odio razziale, ma futili motivi' - 8foctdr67 : RT @Libero_official: #Civitanova, la polizia: 'Alika inseguito e finito a mani nude'. Il movente resta un mistero: prima si era parlato di… - taninoferri : I fatti: un ambulante nigeriano (39 a.) ucciso ieri pomeriggio in centro a Civitanova, è stato inseguito dall’aggre… -