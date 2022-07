Liverpool-Manchester City: Haaland contro Darwin Nunez per il 100° Community Shield (Di sabato 30 luglio 2022) Oggi si assegna il primo trofeo della stagione in Inghilterra. Al King Power Stadium di Leicester, con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Oggi si assegna il primo trofeo della stagione in Inghilterra. Al King Power Stadium di Leicester, con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta...

geglobo : Guardiola confirma Haaland no Manchester City contra o Liverpool: - DiMarzio : #CommunityShield | @LFC e @ManCity si contendono il primo trofeo stagionale - cmdotcom : #Liverpool - #ManchesterCity: #Haaland contro #DarwinNunez per il 100° #CommunityShield #LiverpoolManchesterCity - sportli26181512 : Liverpool-Manchester City: Haaland contro Darwin Nunez per il 100° Community Shield: Oggi si assegna il primo trofe… - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #CommunityShield | @LFC e @ManCity si contendono il primo trofeo stagionale -