Liverpool-Manchester City 3-1, reds vincono Community Shield (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Liverpool batte il Manchester City per 3-1 e conquista il Community Shield, il trofeo assegnato nella sfida tra i vincitori della Premier League e della FA Cup. I reds, allenati da Klopp, sbloccano il risultato al 21? con Alexander Arnold. La formazione di Guardiola pareggia con Alvarez al 70. Nel finale, il Liverpool va a segno due volte su calcio di rigore. All'83' Salah firma il nuovo vantaggio, al 94? Nunez chiude i conti: 3-1. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

