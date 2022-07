LIVE – Verona-Cremonese 2-1, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 30 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Verona-Cremonese, amichevole del precampionato 2022. Allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda scontro tra due selezioni di Serie A che si danno appuntamento a una settimana dal loro esordio in Coppa Italia e a due dal campionato, obiettivo mettere ancora minuti sulle gambe in questa preparazione estiva agli sgoccioli. Appuntamento alle ore 18 di sabato 30 luglio, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Verona-Cremonese 2-1 (18? Henry, 22? Lasagna, 41? Tsadjout) FINE PRIMO TEMPO 45?- Ci saranno 2 minuti di recupero 41?- GOOL Cremonese!!! Sul dischetto si presenta Tsadjout che ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Ladidel. Allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda scontro tra due selezioni di Serie A che si danno appuntamento a una settimana dal loro esordio in Coppa Italia e a due dal campionato, obiettivo mettere ancora minuti sulle gambe in questa preparazione estiva agli sgoccioli. Appuntamento alle ore 18 di sabato 30 luglio, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA2-1 (18? Henry, 22? Lasagna, 41? Tsadjout) FINE PRIMO TEMPO 45?- Ci saranno 2 minuti di recupero 41?- GOOL!!! Sul dischetto si presenta Tsadjout che ...

zazoomblog : LIVE – Verona-Cremonese 1-0 amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) - #Verona-Cremonese #amichevole - CGrigiorosso : Le formazioni ufficiali di #VeronaCremonese, in campo alle ore 18 - ANNAQuercia : diamante- zucchero- con testo (Live in Verona) - Fantacalciok : Hellas Verona - Cremonese: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Hellas Verona - Cremonese: diretta live e risultato in tempo reale -