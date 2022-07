LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: van Vleuten verso il traguardo e la maglia gialla. Persico e Longo Borghini cercano il recupero (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 17.34 ULTIMO CHILOMETRO PER VAN Vleuten! 17.33 Vollering è passata sul Grand Ballon a 3’38”, Niewiadoma, Labous e Ludwig a 5’53”, Longo Borghini a più di 7?. 17.30 Il gruppo di Marianne Vos è a oltre 20?. 17.27 Van Vleuten che scollina sul Grand Ballon! Inizia la discesa verso il traguardo: ancora 7 km. 17.24 Persico in crisi. Longo Borghini e Zigart se ne vanno cercando di riprendere Niewiadoma, Labous e Ludwig che hanno 20? di vantaggio. 17.21 Longo Borghini, Persico e Zigart sono a 15? dal gruppo con ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.34 ULTIMO CHILOMETRO PER VAN! 17.33 Vollering è passata sul Grand Ballon a 3’38”, Niewiadoma, Labous e Ludwig a 5’53”,a più di 7?. 17.30 Il gruppo di Marianne Vos è a oltre 20?. 17.27 Vanche scollina sul Grand Ballon! Inizia la discesail: ancora 7 km. 17.24in crisi.e Zigart se ne vanno cercando di riprendere Niewiadoma, Labous e Ludwig che hanno 20? di vantaggio. 17.21e Zigart sono a 15? dal gruppo con ...

