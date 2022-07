LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: van Vleuten se ne va in solitaria a 60 km dal traguardo. Longo Borghini in terza posizione (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 15.47 VAN Vleuten SE NE VA! La favoritissima stacca Vollering per provare a scollinare da sola e andarsene in solitaria in discesa dopo il Col du Platzerwasel. 15.44 Le olandesi in testa stanno per finire l’ascesa del Col du Platzerwasel. 15.41 Il terzo gruppo, quello di cui fa parte Silvia Persico, ora è 4? da van Vleuten e Vollering. 15.38 Elisa Longo Borghini scivola a oltre 2? dal duo di testa. 15.35 Marianne Vos, attuale maglia gialla, si trova a 7’50” dalla testa. 15.31 Le olandesi hanno già iniziato la scalata del Col du Platzerwasel. 15.28 van Vleuten e Vollering continuano a macinare chilometri: ora ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.47 VANSE NE VA! La favoritissima stacca Vollering per provare a scollinare da sola e andarsene inin discesa dopo il Col du Platzerwasel. 15.44 Le olandesi in testa stanno per finire l’ascesa del Col du Platzerwasel. 15.41 Il terzo gruppo, quello di cui fa parte Silvia Persico, ora è 4? da vane Vollering. 15.38 Elisascivola a oltre 2? dal duo di testa. 15.35 Marianne Vos, attuale maglia gialla, si trova a 7’50” dalla testa. 15.31 Le olandesi hanno già iniziato la scalata del Col du Platzerwasel. 15.28 vane Vollering continuano a macinare chilometri: ora ...

