LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: van Vleuten in fuga solitaria a 50 km dal traguardo. Longo Borghini a 5 minuti (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 16.10 Meno di 50 km al traguardo! 16.07 Lunga discesa verso Oderen: vedremo se i distacchi cambieranno in questa picchiata. 16.04 Mancano meno di 50 km al Grand Ballon. 16.00 Vollering scivola a 1? da van Vleuten. 15.57 Elisa Longo Borghini ha finito il Col du Platzerwasel: ha scollinato a 4? da Annemiek van Vleuten. 15.54 Il tempo massimo indicato per questa frazione verrà calcolato sul 18% di quello che farà registrare la vincitrice di tappa. Tutte le cicliste attardate sono in lotta per rimanere all’interno del delta time indicato. 15.51 Mancano 60 km al traguardo! 15.47 VAN ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.10 Meno di 50 km al! 16.07 Lunga discesa verso Oderen: vedremo se i distacchi cambieranno in questa picchiata. 16.04 Mancano meno di 50 km al Grand Ballon. 16.00 Vollering scivola a 1? da van. 15.57 Elisaha finito il Col du Platzerwasel: ha scollinato a 4? da Annemiek van. 15.54 Il tempo massimo indicato per questa frazione verrà calcolato sul 18% di quello che farà registrare la vincitrice di. Tutte le cicliste attardate sono in lotta per rimanere all’interno del delta time indicato. 15.51 Mancano 60 km al! 15.47 VAN ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - ukadultwebcams : ivanna_tm_ - CmonTigre : Grazie Termoli, stasera nuovo live. Vi aspettiamo al Carino Festival di Ferrara. Ph. Sara De Santis #cmontigre … - eversincekissys : da quanto segui ariana? — ho iniziato a seguirla quando uscì my everything, sono andata a vederla al dangerous woma… - _sw3etcreature_ : RT @louflowhar: vi rendete conto di quante canzoni di harry non abbiamo sentito live per colpa del fatto che non abbiamo avuto un cazzo di… -