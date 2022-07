LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Annemiek van Vleuten! Persico e Longo Borghini escono dal podio (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile LA CRONACA DELLA tappa DI oggi Grazie per essere rimasti con noi amici e amiche di OA Sport! Buon proseguimento di giornata. Al termine di una tappa contraddistinta dall’assolo dell’olandese Annemiek van Vleuten (Movistar Team) la classifica generale si è quindi ridisegnata, con tappa e maglia che sono andate alla stessa van Vleuten. Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) ed Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) ora si trovano in sesta e settima posizione della generale rispettivamente a 6’11” e ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CRONACA DELLADIGrazie per essere rimasti con noi amici e amiche di OA Sport! Buon proseguimento di giornata. Al termine di unacontraddistinta dall’assolo dell’olandesevan Vleuten (Movistar Team) la classifica generale si è quindi ridisegnata, conche sono andate alla stessa van Vleuten. Silvia(Valcar – Travel & Service) ed Elisa(Trek – Segafredo) ora si trovano in sesta e settima posizione della generale rispettivamente a 6’11” e ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - infoitsport : LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA - icarusvfxlls_ : RT @hbweatherx: ok basta tuttx quellx che dicono che è finito il tour non sono autorizzati a guardare le live che faranno il 30, l’1 e il 3 - nicolexwalls1 : RT @louflowhar: vi rendete conto di quante canzoni di harry non abbiamo sentito live per colpa del fatto che non abbiamo avuto un cazzo di… - lalegiardini : RT @WielerFlits: Una donna sola al comando La sua maglia è blu Il suo nome è Annemiek van Vleuten -