LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 40 km (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 14.49 Il gruppo riprende tutte le battistrada! 14.46 Queste tutte le atlete in fuga: Elisa Balsamo ed Ellen van Dijk (Trek – Segafredo), Aude Biannic (Movistar), Christine Majerus e Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx), Grace Brown, Vittoria Guazzini e Marie Le Net (FDJ – SUEZ – Futuroscope), Anna Henderson e Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma), Pfeiffer Georgi (DSM), Tiffany Cromwell e Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing), Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), Alexandra Manly e Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange – Jayco), Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT Pro Cycling), Alice Maria Arzuffi e Ilaria Sanguineti (Valcar – Travel & Service), Rachel Neylan e Victoire Berteau (Cofidis), Thalita de Jong, Valerie ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.49 Ilriprende tutte le battistrada! 14.46 Queste tutte le atlete in fuga: Elisa Balsamo ed Ellen van Dijk (Trek – Segafredo), Aude Biannic (Movistar), Christine Majerus e Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx), Grace Brown, Vittoria Guazzini e Marie Le Net (FDJ – SUEZ – Futuroscope), Anna Henderson e Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma), Pfeiffer Georgi (DSM), Tiffany Cromwell e Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing), Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), Alexandra Manly e Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange – Jayco), Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT Pro Cycling), Alice Maria Arzuffi e Ilaria Sanguineti (Valcar – Travel & Service), Rachel Neylan e Victoire Berteau (Cofidis), Thalita de Jong, Valerie ...

