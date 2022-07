LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: giornata difficilissima con 3 GPM di prima categoria. Aggiornamenti dalle 13.20 (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France femminile 2022! Quest’oggi si andrà da Selestat a le Markstein, per un totale di 127.1 km. Si ripartirà dalla vittoria di ieri di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo-Visma si è imposta in volata davanti all’italiana Marta Bastianelli (UAE ADQ) e alla belga Lotte Kopecky (SD Worx) e ha incrementato il suo vantaggio in classifica generale (Silvia Persico e Katarzyna Niewiadoma si trovano ora a 30” di ritardo, Elisa Longo Borghini a 35”). La tappa di oggi ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della settimadelde2022! Quest’si andrà da Selestat a le Markstein, per un totale di 127.1 km. Si ripartirà dalla vittoria di ieri di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo-Visma si è imposta in volata davanti all’italiana Marta Bastianelli (UAE ADQ) e alla belga Lotte Kopecky (SD Worx) e ha incrementato il suo vantaggio in classifica generale (Silvia Persico e Katarzyna Niewiadoma si trovano ora a 30” di ritardo, Elisa Longo Borghini a 35”). Ladi...

