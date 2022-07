LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: 10 al traguardo, van Vleuten sull’ultima salita. Longo Borghini ripresa, Persico in difficoltà (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 17.10 Elisa Longo Borghini ripresa dal gruppo Niewiadoma. 17.08 Momento di difficoltà per Silvia Persico che si stacca dal gruppo con Niewiadoma. 17.06 Vollering scivola a oltre 3’30”. 17.03 Meno di 15 km al traguardo per la battistrada! 16.59 Il gruppo con Marianne Vos ha recuperato qualcosina: ora è a 16’30”. 16.55 Mancano meno di 10 km alla vetta del Grand Ballon per van Vleuten. 16.52 Vollering scivola a 3? da van Vleuten. 16.49 Dopo più di 2 ore di gara, la media è di 41,500 km/h. 16.46 Elisa Longo Borghini conserva una trentina di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.10 Elisadal gruppo Niewiadoma. 17.08 Momento diper Silviache si stacca dal gruppo con Niewiadoma. 17.06 Vollering scivola a oltre 3’30”. 17.03 Meno di 15 km alper la battistrada! 16.59 Il gruppo con Marianne Vos ha recuperato qualcosina: ora è a 16’30”. 16.55 Mancano meno di 10 km alla vetta del Grand Ballon per van. 16.52 Vollering scivola a 3? da van. 16.49 Dopo più di 2 ore di gara, la media è di 41,500 km/h. 16.46 Elisaconserva una trentina di ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - lalegiardini : RT @WielerFlits: Una donna sola al comando La sua maglia è blu Il suo nome è Annemiek van Vleuten - WielerFlits : Una donna sola al comando La sua maglia è blu Il suo nome è Annemiek van Vleuten - C0NNEX10NN : RT @louflowhar: vi rendete conto di quante canzoni di harry non abbiamo sentito live per colpa del fatto che non abbiamo avuto un cazzo di… - ILENIALazzaro : RT @marco_prettico: Dopo il TdF maschile pensavo di andare in crisi di astinenza da gare live, ma questo tour women ha colmato il vuoto...t… -