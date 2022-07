LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu vs Rea per il primato, attenzione a Bautista (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Primo giro in cima alla graduatoria per Rea che ora tenta di allungare. Bautista non sembra essere in grado di prendere il secondo posto, Razgatl?o?lu è semplicemente imbattibile in frenata ed il rettilineo di Most non è abbastanza lungo per sferrare un attacco. -15 Non riesce l’attacco alla prima chicane da parte di Razgatl?o?lu che resta secondo alle spalle di Rea. -15 Rea passa sul traguardo in vetta, ma attenzione alla prima piega in cui Razgatl?o?lu è semplicemente impressionante. -16 LOTTA A TRE PER IL MONDIALE ! Toprak vs Rea e Bautista che ha raggiunto il binomio di testa. Che battaglia tra i tre per il primato con lo spagnolo che guarda da vicino la sfida per la vetta. -17 Toprak risponde all’ultima curva e passa Rea, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Primo giro in cima alla graduatoria per Rea che ora tenta di allungare.non sembra essere in grado di prendere il secondo posto, Razgatl?o?lu è semplicemente imbattibile in frenata ed il rettilineo di Most non è abbastanza lungo per sferrare un attacco. -15 Non riesce l’attacco alla prima chicane da parte di Razgatl?o?lu che resta secondo alle spalle di Rea. -15 Rea passa sul traguardo in vetta, maalla prima piega in cui Razgatl?o?lu è semplicemente impressionante. -16 LOTTA A TRE PER IL MONDIALE ! Toprak vs Rea eche ha raggiunto il binomio di testa. Che battaglia tra i tre per ilcon lo spagnolo che guarda da vicino la sfida per la vetta. -17 Toprak risponde all’ultima curva e passa Rea, ma ...

