LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu e Rea si inchinano a Bautista, arriva la pioggia a Most (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 SCOTT REDDING! BMW all’assalto del podio, Bautista resta primo su Razgatl?o?lu ed a Rea. -11 Redding e Bassani si avvicinano a Razgatl?o?lu ed a Rea. Il nostro connazionale è il più veloce in pista! I piloti possono entrare ai box per cambiare le gomme, piove nel terzo e nel primo settore. -12 ALVARO Bautista! Lo spagnolo di Ducati passa al comando! Che ritmo per l’iberico che prende la testa su Razgatl?o?lu e Rea. -12 pioggia! Attenzione a Most! Bautista attacca Razgatl?o?lu, Rea torna primo all’ingresso del terzo settore. -13 Razgatl?o?lu al top in curva 1, Bautista resta a guardare i primi due. Rea insegue il turco. -14 Primo giro in cima alla graduatoria per Rea che ora tenta di allungare. ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 SCOTT REDDING! BMW all’assalto del podio,resta primo su Razgatl?o?lu ed a Rea. -11 Redding e Bassani si avvicinano a Razgatl?o?lu ed a Rea. Il nostro connazionale è il più veloce in pista! I piloti possono entrare ai box per cambiare le gomme, piove nel terzo e nel primo settore. -12 ALVARO! Lo spagnolo di Ducati passa al comando! Che ritmo per l’iberico che prende la testa su Razgatl?o?lu e Rea. -12! Attenzione aattacca Razgatl?o?lu, Rea torna primo all’ingresso del terzo settore. -13 Razgatl?o?lu al top in curva 1,resta a guardare i primi due. Rea insegue il turco. -14 Primo giro in cima alla graduatoria per Rea che ora tenta di allungare. ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: tra poco la race-1 Rinaldi parte 3° - #Superbike #Repubblica… - gponedotcom : A Most è arrivata la pioggia e la prima manche rischia di essere un rebus: Rea scatta dalla pole con Toprak al fian… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubbica Ceca in DIRETTA: Rea svetta in superpole con il nuovo record della pista - #Superbike… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubbica Ceca in DIRETTA: ultimi giri per la pole! - #Superbike #Repubbica #DIRETTA: - gponedotcom : Si preannuncia una sfida incandescente tra Toprak, Rea e Alvaro per la caccia alla pole sul tracciato ceco con il m… -