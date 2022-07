LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: arriva la pioggia a Most, Bautista detta il passo (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro! -2 Due giri alla conclusione! Giro veloce per Bautista che è in completo controllo della situazione! Che passo per l’iberico che ‘gioca’ con i rivali. Redding, Razgatl?o?lu e Rea e Rea sono in lizza per il secondo posto. -3 Razgatl?o?lu passa terzo e minaccia la seconda posizione su Bautista che sembra poter scappare! -4 Rea deve vedersela nuovamente con Toprak che tenta in tutti i modi di tornare terzo! -5 Bautista sempre al top, Redding cerca di avvicinarsi. Rea non molla e prova a restituire il favore all’avversario. -6 Sono 5 i decimi tra Redding e Bautista. La competizione resta più che mai interessante, la pioggia potrebbe tornare ancora! -7 Scott Redding! Che passo per il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Ultimo giro! -2 Due giri alla conclusione! Giro veloce perche è in completo controllo della situazione! Cheper l’iberico che ‘gioca’ con i rivali. Redding, Razgatl?o?lu e Rea e Rea sono in lizza per il secondo posto. -3 Razgatl?o?lu passa terzo e minaccia la seconda posizione suche sembra poter scappare! -4 Rea deve vedersela nuovamente con Toprak che tenta in tutti i modi di tornare terzo! -5sempre al top, Redding cerca di avvicinarsi. Rea non molla e prova a restituire il favore all’avversario. -6 Sono 5 i decimi tra Redding e. La competizione resta più che mai interessante, lapotrebbe tornare ancora! -7 Scott Redding! Cheper il ...

