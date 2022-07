LIVE Superbike, GP Repubbica Ceca in DIRETTA: ultimi giri per la pole! (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Razgatl?o?lu abbatte Bautista, Rea svetta su tutti in 1.30.947! Che giro per il britannico di Kawasaki che diventa automaticamente l’uomo da battere ad 1 minuto dal termine. 11.23 ALVARO BAUTISTA! Che giro per l’iberico che sorprende tutti per 11 millesimi! Attenzione però a Razgatl?o?lu che deve ancora completare il giro 11.22 Sbaglia nel secondo settore Rea, giro abortito per il britannico che aveva segnato il record nei primi due parziali. Tutto da rifare per l’ex campione del mondo. 11.21 Torna in pista Rea, mentre attendiamo Razgatl?o?lu. Anche le Ducati sono attese lungo il tracciato ceco che non permette il minimo errore. 11.18 Scott Redding! Terzo posto per il centauro di Ducati che si colloca alle spalle di Rea. Rinaldi e Bautista, invece, completano nell’ordine la Top5. 11.16 Giro pazzesco per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24 Razgatl?o?lu abbatte Bautista, Rea svetta su tutti in 1.30.947! Che giro per il britannico di Kawasaki che diventa automaticamente l’uomo da battere ad 1 minuto dal termine. 11.23 ALVARO BAUTISTA! Che giro per l’iberico che sorprende tutti per 11 millesimi! Attenzione però a Razgatl?o?lu che deve ancora completare il giro 11.22 Sbaglia nel secondo settore Rea, giro abortito per il britannico che aveva segnato il record nei primi due parziali. Tutto da rifare per l’ex campione del mondo. 11.21 Torna in pista Rea, mentre attendiamo Razgatl?o?lu. Anche le Ducati sono attese lungo il tracciato ceco che non permette il minimo errore. 11.18 Scott Redding! Terzo posto per il centauro di Ducati che si colloca alle spalle di Rea. Rinaldi e Bautista, invece, completano nell’ordine la Top5. 11.16 Giro pazzesco per ...

